"Bauer sucht Frau": Zwillingsbrüder aus dem Innviertel am Mittwoch im TV

Die 27-jährigen Zwillinge betreiben einen kleinen Bio-Grünlandbetrieb und leben dort gemeinsam mit ihrer Familie und mehreren Tieren wie Ponys, Katzen und Hühnern. Andreas ist gelernter Schlosser, Sebastian hat sich als Angestellter auf die Reparatur von Drainagesystemen spezialisiert.

Beide suchen Partnerinnen

Nebenbei arbeiten die Brüder als Schafscherer und Kabarettisten, denn die beiden seien geborene Entertainer. Andreas ist seit 2019 Single. Seine Traumfrau sollte ein Familienmensch sein, Interesse an der Landwirtschaft zeigen und in der Lage sein, ihn ab und an in seinem Eifer zu zügeln. Sebastian, der seit 2017 solo ist, wünscht sich eine Partnerin, die dem natürlichen Typ entspricht und bei ihm mit ihrem lieben Gesicht für Herzklopfen sorgt. Zudem soll seine Zukünftige mit beiden Beinen fest im Leben stehen und auch ihre eigenen Interessen verfolgen.

Bei "Bauer sucht Frau" ist gleich doppelt Liebespost im Anflug für Andreas und Sebastian. Überwältigt von den vielen bunten Briefen, schauen sich die 27-Jährigen die kreativen Bewerbungen an und lassen sich natürlich auch das ein oder andere Battle nicht nehmen, wer wohl mehr und die interessanteren Bewerbungen erhalten hat. Überraschend haben sich einige Madln auch für beide Zwillingsbrüder beworben. Fällt ihnen die Entscheidung deswegen umso schwerer?", so die Macher von "Bauer sucht Frau" zur Sendung am Mittwoch um 20.15 Uhr bei ATV.