Baubeginn für zwei Frauenhäuser in diesem Jahr geplant

Seit 1999 gibt es in Ried an einem öffentlich nicht bekannten Ort das Frauenhaus Innviertel. Seither ist die Einrichtung ein wichtiger Zufluchtsort für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder. Seit mehreren Jahren ist von einem Neubau an einem anderen Standort im Rieder Stadtgebiet die Rede.