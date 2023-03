Der Spatenstich ist erfolgt, nun geht es an die Umsetzung der ersten fünf Einheiten des Mikrohausdorfs.

Bedingt durch die Folgen der Coronapandemie, die Baukostenentwicklung und nötige Neukalkulationen hat sich das Projekt etwas verzögert, nun ist es aber so weit: In Lengau-Schneegattern entsteht ein Mikrohausdorf, der Bau der ersten fünf von zwölf geplanten Häusern beginnt. Die Häuser sind in den Größen 30, 50, 70 und 90 m2 im Eigentum erhältlich.