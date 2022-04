Bauarbeiten für sechstes Windrad im Kobernaußerwald

Damit wird der Windpark Munderfing um eine Anlage des Typs Vestas V136 erweitert. Im Rahmen der rechtskräftigen Genehmigungen war im August mit den Arbeiten begonnen worden. Nach der Errichtung der Zufahrtswege und der Kranstellfläche im September konnte im Oktober das Fundament bewehrt, verschalt und betoniert werden.

Zudem wurde für die Stromableitung ein Erdkabel bis zur bestehenden Windkraftanlage "Muf04" verlegt. Von dort wird der erzeugte Strom über das bestehende Erdkabel bis zum Umspannwerk in Haidach bei Straßwalchen abgeleitet.

66,6 Meter lange Flügel

Nach der Winterpause wurde inzwischen das Fundament hinterfüllt und die Kranstellfläche fertiggestellt. Die Einfahrt im Bereich des Bahnüberganges Katztal ist adaptiert, sodass ab Mitte Juni 2022 mit dem Antransport des Großkranes sowie Ende Juni mit den Komponenten für die neue Windkraftanlage begonnen werden kann.

Die einzelnen Komponenten kommen per Schiff und werden vom Hafen Linz mittels Sondertransportfahrzeugen nach Munderfing weitertransportiert. Die Flügel können aufgrund ihrer Länge von 66,6 Metern nicht direkt in den Windpark angeliefert werden, sie müssen wegen Engstellen in Friedburg und Heiligenstatt in der Nähe von Straßwalchen auf Spezialfahrzeuge mit Schiebe- und Hubscherentisch umgeladen werden.