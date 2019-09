Schon seit sie denken kann, ist sie an den Turngeräten und damit für die Sportunion Hohenzell aktiv: Barbara Lindner, der Leiterin der Sektion Turnen wurde die Leidenschaft für den Sport sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Ihre Eltern nahmen sie schon als kleines Kind mit in die Sporthalle und stillten so den Bewegungsdrang der kleinen Barbara.