Bank hilft bei Rotkreuz-Kursen

Die Breitenausbildung der Bevölkerung habe beim Roten Kreuz in Braunau einen hohen Stellenwert. Das Angebot im Bereich Erste Hilfe, Sicherheit und Gesundheit werde stetig ausgeweitet und stärke die Kompetenz der Bevölkerung zur Selbst- und Fremdhilfe.

"Durch die Unterstützung der Raiffeisenbanken wird eine Reihe von Weiterbildungsangeboten ermöglicht. Das reicht von klassischen Erste-Hilfe-Kursen über Kindernotfallkurse, Spezialkurse wie z. B. Bewegung bis ins Alter und Firmenkurse bis hin zur Ausbildung von freiwilligen Mitarbeitern im Rettungsdienst und in den sozialen Diensten, z. B. im Besuchsdienst und in der Trauerbegleitung", so Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Herbert Markler. Die Lehrbeauftragten des Roten Kreuzes in Braunau führen jährlich mehr als 220 Kurse durch und bilden dabei rund 3750 Menschen in der Region aus.

Raiffeisen nehme Verantwortung wahr und sei ein Impulsgeber für gesellschaftliches Leben und verantwortungsvolles Wirtschaften im Bezirk Braunau, so die Direktoren Josef Knauseder und Karl Kücher zur Vertragsverlängerung mit dem Roten Kreuz.