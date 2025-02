"Bandidos-Ermittlungen": In Ried stehen heute fünf Männer vor Gericht

Nach jahrelangen Ermittlungen und einer großen Razzia müssen sich heute ab neun Uhr Vormittag fünf Männer im Alter zwischen 29 und 44 Jahren im Landesgericht Ried verantworten. Die Angeklagten, die Mitglieder der Rockergruppe Bandidos gewesen sein sollen, müssen sich unter anderem wegen Drogenhandels und illegalen Waffenbesitz verantworten. Von 2020 bis 2023 sollen vier der fünf Angeklagten verschiedene Suchtgifte, wie Kokain, Amphetamin, Cannabis und Ecstasy erworben, besessen und zum Teil verkauft haben. Laut Anklage waren die Männer unter anderem im Besitz von Maschinenpistolen, einem Revolver und einem Samurai Schwert. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Der Fall machte im Sommer 2023 Schlagzeilen, die OÖN haben berichtet. Bei einer Pressekonferenz in Wien sprachen der Leiter des Bundeskriminalamts und der oberste Verfassungsschützer von einem „nachhaltigen Schlag gegen die organisierte Rockerkriminalität.“ Es wurde ein sich möglicherweise anbahnender „Rockerkrieg“ zwischen den Bandidos und den Hells Angels in den Raum gestellt. In Oberösterreich sei vor allem das Innviertel ein Hotspot gewesen.

Kurz zuvor waren bei mehreren Hausdurchsuchungen in Oberösterreich und Niederösterreich hunderte Waffenteile, Bargeld in der Höhe von 600.000 Euro, NS-Devotionalien und Drogen sichergestellt worden. Mehrere Beschuldigte aus dem Umfeld der Bandidos wurden in den vergangenen rund eineinhalb Jahren im Landesgericht Ried verurteilt, es gab aber auch Freisprüche. Eine „kriminelle Vereinigung“ konnte aber nie nachgewiesen werden. Mehrere der heute angeklagten Männer saßen für längere Zeit in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen die fünf Männer ist bis 18 Uhr anberaumt. Bei eine Verurteilung drohen drei der fünf Angeklagten bis zu fünf Jahre Haft. Den beiden anderen Beschuldigten drohen bis zu drei Jahre Haft.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif