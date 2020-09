Band "Doris n Floris" unterstützt Projekt Familien-Hörbuch mit Charity-Konzert

Mit dem Projekt „Familienhörbuch“ können Palliativpatienten ihre Lebensgeschichte auf eine ganz persönliche Art und Weise an ihre Angehörigen als Hörbuch weitergeben. Sie können ihren Kindern erzählen, was sie erlebt haben, was sie glücklich macht oder zum Lachen bringt. Das Projekt wird aus Spenden finanziert. Lydia Hargassner aus Aurolzmünster hat für sich und ihre zwei kleinen Kinder ein solches Hörbuch gestaltet und vor ihrem Tod am 10. August aufgerufen, das Projekt zu unterstützen. Die Band Doris ’n Floris veranstaltet heute Abend (4. September) um 18 Uhr beim Wirt z’Schweigertsreith in Maria Schmolln ein Konzert, bei dem Spenden gesammelt werden.

