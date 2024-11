Bahnübergänge in St. Peter am Hart werden verlegt

Ein neuer Radweg soll entstehen, zwei Bahnübergänge sollen verlegt und ein begleitender Geh- und Radweg errichtet werden. In Summe soll sich damit die Verkehrssicherheit erhöhen.

Die als unübersichtlich beschriebenen Bahnübergänge in Dietfurt werden mit dieser Variante nicht mehr benötigt und geschlossen, so Bürgermeister Robert Wimmer. "Mit diesem gemeinsamen Projekt des Landes OÖ, der ÖBB und der Gemeinde wird uns das schon kommendes Jahr gelingen." Seitens des Landes sei die Mitfinanzierung beschlossen, so Landtagsabgeordneter Klaus Mühlbacher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper