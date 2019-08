Bahntunnel Flachgau: Gegner haben eine Plattform mit Lochnern gegründet

"Aktion lebenswerter Flachgau" nennt sich die Initiative, die den Widerstand gegen den "ÖBB-Mega-Tunnel im Flachgau" organisiert. In ihr sind drei Gruppierungen vereint, darunter auch die Bürgerinitiative "Stoppt die Deponie Tannberg-Steinbach" aus Lochen. Sprecherin Christiane Maderegger erklärt: "Wir haben hauptsächlich wegen des Wassers Bedenken, es gibt unzählige Quellen dort."

Wie berichtet, planen die ÖBB einen 16,5 Meter langen Bahntunnel von Köstendorf bis Kasern. Die rund vier Millionen Kubikmeter Aushubmaterial sollen mittels Förderband vom Tunnelportal Köstendorf rund fünf Kilometer bis zum Steinbachgraben in Lochen transportiert und dort in einer Geländefurche deponiert werden.

Einwendungen auch aus Lochen

"An den Plänen für die Aushubdeponie hat sich grundlegend nichts geändert", sagt Robert Mosser, Pressesprecher der ÖBB Salzburg und ergänzt zum Stand des Verfahrens: "Aktuell ist das BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Anm.) mit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) am Zug." Die Unterlagen sind zur Einsichtnahme in allen betroffenen Gemeinden aufgelegen.

Aus Lochen sind rund zehn Einwendungen eingebracht worden – von der örtlichen Bürgerinitiative, der Gemeinde und von Privaten. 256 Unterschriften hat die Initiative gesammelt, somit hat sie Parteienstellung im Verfahren erlangt. Um die Themenbereiche Wasser, Lärm und Umwelt geht es laut Bürgermeister Franz Wimmer in der Einwendung der Gemeinde. "Wir sind Stunden und Tage gesessen, haben 5000 Seiten über das Tunnelprojekt durchforstet und die Privaten bei ihren Einwendungen unterstützt", berichtet Maderegger. Die Gemeinde hat einen Rechtsanwalt beigezogen. Vermutlich bis Jahresende wird die UVP dauern.

Quelle versorgt 600 Haushalte

"Die eingereichten Planungsunterlagen werden von unabhängigen Experten auf ihre Verträglichkeit in den verschiedensten Bereichen untersucht, im Anschluss daran prüfen die Umwelt- und Naturschutzbehörden der Länder. Ausgleichsmaßnahmen und Umweltschutz sind wesentliche Inhalte und den ÖBB als verantwortungsbewusstem und nachhaltigem Unternehmen auch ein besonderes Anliegen", betont Pressesprecher Robert Mosser.

Eine Quelle im Steinbachgraben versorgt 600 Haushalte und liefert 60 Liter pro Sekunde. "Diese Quelle – sie könnte versiegen – wegen viereinhalb Minuten kürzerer Bahnfahrt zu gefährden, steht in keinem Verhältnis", kritisiert Maderegger und setzt sofort nach: "Wir sind nicht gegen die Bahn!" Es gehe um Infrastruktur für den Ausbau des Nah- und Regionalverkehrs sowie des Güter- und Fernverkehrs, die Fahrzeitverkürzung sei nur ein zusätzlicher positiver Aspekt", kommentiert Mosser.

Artikel von Monika Raschhofer Lokalredakteurin Innviertel m.raschhofer@nachrichten.at