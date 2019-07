Die Bahnstrecke Neumarkt-Kallham–Ried–Braunau–Simbach werde auf der gesamten Länge bis zum Jahr 2029 elektrifiziert – eine Ankündigung, die von Bahn-Experten besonders begrüßt wird.

Umbau-Projekt Bahnhof Ried

Der Ausbau des Bahnhofs Braunau läuft, dazu soll künftig der Bahnhof Ried modernisiert werden, neben dem ein Bus-Terminal zur besseren Vertaktung zwischen Bus und Bahn entstanden ist.

Auch die Mattigtalbahn bleibe über die gesamte Strecke erhalten – und werde im "gesamten Verlauf modernisiert und elektrifiziert". Bis vor nicht allzu langer Zeit seien Regionalbahnen im Land von der Schließung bedroht gewesen, so Steinkellner. Das habe sich nun nach jahrelangen Verhandlungen geändert, das Land stehe hinter den Strecken.

Und die Strecken im Innviertel verbleiben bei den ÖBB, so die Vertragspartner – auch das war in der Vergangenheit Thema von Verhandlungen. Die vor Jahren in Diskussion geratene Verbindung Attnang–Ried–Schärding bleibe erhalten. Wobei der Bahnhof Schärding bereits umgebaut ist und aktuell viel Geld in den Abschnitt Wernstein auf der Linie Wels–Passau fließt, samt Sicherung von Eisenbahnkreuzungen. Wobei es zwischen 15. und 25. Juli im Bereich von Wernstein zu einem Schienen-ersatzverkehr kommt.

Mit dem aktuellen Vertrag erfahre die Region eine Aufwertung, so VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. Attraktive Verbindungen und modernere Bahnhöfe sollen die Zahl der Fahrgäste langfristig steigern.