Bahnhofsumbau in Braunau nimmt Formen an: Blick hinter die Kulissen

Voriges Jahr im September lud die ÖBB zum Spatenstich des 31 Millionen schweren Bauprojekts, den Umbau des Bahnhofes in Braunau. Seither rollen dort die Bagger. Zwanzig, dreißig Bauarbeiter lassen Tag für Tag den Baufortschritt ein Stückchen wachsen. Es laufe alles nach Plan, zeigt sich ÖBB-Projektleiter Thomas Fruhmann zufrieden. Der neue Bahnhof soll im August 2020 in Betrieb gehen, das schaffe man aus heutiger Sicht auch.

Das neue elektronische Stellwerk steht, im Dezember wird es in Betrieb genommen. Die Straßenunterführung in der Josef-Reiter-Straße ist gebaut – dadurch konnte die erste Eisenbahnkreuzung planmäßig aufgelassen werden. Nun ist der Braunauer Stadtteil Laab erstmals auch ohne Bahnkreuzung zu erreichen. "Was vor allem für Einsatzkräfte von Vorteil ist", sagt Karl Leitner, ÖBB-Pressesprecher. Die Eisenbahnkreuzung in der Laabstraße bleibe bestehen, sie wurde bereits modernisiert, verbreitert und an die neuesten Standards angepasst.

Projektleiter Thomas Fruhmann und ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner auf der Baustelle. Bild: OÖN

Unterführung in Arbeit

Ende des Jahres wird die Eisenbahnkreuzung am Bahnweg aufgelassen. Fußgänger und Radfahrer könnten dann die Unterführung am Bahnhof benützen, die unterirdisch vom Bahnhof zum alten "Hofer-Parkplatz" führt. "Vor allem Schüler des Gymnasiums gingen zuvor teils auf der Straße oder kürzten über die Gleise ab", sagt Fruhmann, der den Weg damit sicherer machen will. Die Unterführung ist derzeit noch im Bau, damit der Bahnbetrieb trotz der Arbeiten weiterläuft, wurden Hilfsbrücken errichtet, die die Gleise stabilisieren sollen.

Nächstes Jahr wird das Busterminal fertiggestellt, der Kreisverkehr als "Drehscheibe" ist bereits eingerichtet. Die Park-and-Ride-Anlage am ehemaligen "Hofer-Parkplatz" mit 158 Pkw-Stellplätzen wird 2020 fertig, genau wie die Lifte, die Bahnsteige und der Vorplatz. Der gesamte Bahnhof soll barrierefrei werden.