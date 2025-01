Bahn will Modernisierung von Strecken im Innviertel heuer vorantreiben

Die Bahn will auch im Innviertel Infrastrukturmaßnahmen vorantreiben. Die Modernisierung der Mattigtalbahn geht in die nächste Phase. Die Elektrifizierungsarbeiten der Strecke im Abschnitt Friedburg–Braunau laufen, abschnittsweise werden in den kommenden Jahren die Oberleitungsmasten für den elektrischen Zugbetrieb errichtet, so die ÖBB. Zugleich werde an Auflassungen und Modernisierungen der Eisenbahnkreuzungen entlang der Strecke weitergearbeitet. "Ramm- und Maststellarbeiten für Elektrifizierung" bringen zwischen Friedburg und Braunau allerdings Streckensperren: von 16. bis 21. Februar – und über einen längeren Zeitraum zwischen 19. Juli und 30. August, so die Bahn.

Automatisierter Betrieb

Ebenfalls in ein "neues Zeitalter" gehoben wird die Innkreisbahn. Heuer starten zwischen Neumarkt-Kallham und Braunau via Ried die ersten Vorarbeiten für die Streckenelektrifizierung, so die ÖBB. Die Arbeiten an vier neuen elektronischen Stellwerken für automatisierten Betrieb an der Innkreisbahn sollen fortgesetzt werden.

Der Bahnhof Ried wird, wie berichtet, komplett umgebaut. Dafür wird das alte Bahnhofsgebäude abgetragen und ein Zugangsgebäude mit neuem Wartebereich und WC-Anlagen errichtet. Geplant sind zwei neue Inselbahnsteige mit einer Rad- und Fußgängerunterführung sowie Stiege und Lift. Zusätzlich werden auch Gleis- und Weichenanlagen umgebaut, Gleise verlängert und die Möglichkeit für die Fernsteuerung der Züge geschaffen – insgesamt sind für den Umbau knapp 97 Millionen Euro vorgesehen, die Arbeiten sollen 2029 abgeschlossen sein, wie es seitens der ÖBB heißt.

"Erneuerbarer" Strom für den Zugbetrieb soll künftig auch eine Agri-PV-Anlage in Taiskirchen im Innkreis liefern. Diese soll 20 GWh Strom pro Jahr produzieren und zugleich Schatten für 9600 Hühner und 100 Schafe spenden. Im heurigen Frühling soll die Anlage fertiggestellt sein, so die ÖBB, die damit den Eigenversorgungsgrad steigern wollen.

Auf einer Fläche von 18 Hektar soll die Photovoltaikanlage einen Jahresenergieertrag erzielen, der 6700 Railjetfahrten von Linz nach Wien entspreche. Mithilfe von Rammfundamenten werde die Versickerungsfähigkeit des Bodens gewährleistet, die Anlage könne nach Ablauf ihrer Lebensdauer rückstandsfrei abgebaut werden.

