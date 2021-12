Bagger kippte um - 51-Jähriger verletzt

Zum Unfall kam es gegen 10.45 Uhr. Der Mann führte mit dem Bagger in Sankt Peter am Hart (Bezirk Braunau) Abrissarbeiten durch, als plötzlich die Betondecke, auf welcher der Bagger stand durchbrach. Der Bagger kippte infolgedessen seitlich um. Der 51-Jährige konnte sich selbständig befreien und war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Braunau gebracht.