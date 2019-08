Bagger fiel um: 56-Jähriger verletzt

Der Mann räumte im Ortschaftsbereich Oberharlochen, Gemeinde Schalchen, mit seinem Minibagger einen kleinen Bachlauf neben einem Waldstück aus. Gegen 17:15 Uhr wollte er mit dem Minibagger zum Anhänger zurückfahren. Dabei dürfte er einen Wurzelstock übersehen haben. Der Minibagger kippte auf die linke Seite und der 56-Jährige wurde mit dem linken Fuß eingeklemmt.

Sein 81-jähriger Vater beobachtete den Unfall und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Gemeinsam mit zwei Nachbarn konnten sie den Minibagger ein Stück anheben und den 56-Jährigen befreien. Der Mann wurde am linken Unterschenkel unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.