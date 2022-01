"Die neue Seeklause (ab Herbst) steht in riesigen Lettern auf dem Bauzaun vor dem Lokal am Prameter Badesee. Das Jahr allerdings steht nirgends. Eigentlich war geplant, dass das völlig neu konzipierte Gasthaus im Jahr 2021 aufzusperren. Auch aus dem Herbsttermin am Transparent ist nichts geworden. Mittlerweile machen Gerüchte die Runde, dass dem Besitzer beim großzügig geplanten Umbau das Geld ausgegangen sei.