Bad Füssing: Mehr als zwei Millionen Nächtigungen

Über ein Übernachtungsplus von rund sieben Prozent und eine Steigerung der Gästeankünfte um zehn Prozent dürfen sich die Hoteliers in Bad Füssing freuen. Deutschlands meistbesuchter Kurort mit drei großen Thermalbädern verzeichnete erstmals seit der Vor-Corona-Zeit mehr als zwei Millionen touristische Übernachtungen und mehr als 300.000 Gästeankünfte.

Konkret verzeichnete Bad Füssing nach den vorläufigen Zahlen der Tourismusstatistik 2,01 Millionen Nächtigungen. 2022 waren es 1,89 Millionen gewesen. Die Zahl der Gästeankünfte stieg von 2022 auf 2023 von 280.000 auf rund 310.000. Damit liegt man wieder deutlich über 90 Prozent der Werte des Rekordjahres 2019. "Die steigenden Gästezahlen sind der beste Beleg dafür, dass es gelingt, neben unseren Stammgästen auch neue und jüngere gesundheitsbewusste Gäste für Bad Füssing zu begeistern", sagt Daniela Leipelt, die Kur- und Tourismusmanagerin.

Viele Investitionen

Mit der wirksamen Heilkraft des Thermalwassers, neuen Aktivprogrammen und Events sowie etablierten Kulturveranstaltungen wolle man auch 2024 so richtig durchstarten. "Die Gemeinde Bad Füssing und zahlreiche Gastgeber haben in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro in die Modernisierung der Ausstattungen investiert", sagt Tobias Kurz, Bürgermeister von Bad Füssing. Der Ort wird auch von vielen Innviertlern aufgrund der Grenznähe regelmäßig besucht.

Im vergangenen Jahr erhielt das Ortner’s Resort als erster Hotelbetrieb in Bad Füssing eine Fünf-Sterne-Auszeichnung und ist damit das einzige Fünf-Sterne-Resort mit eigener Thermalquelle und Spa-Bereich in ganz Bayern. Weitere größere Hotels planen Hotelerweiterungen und Investitionen in neue Spa- und Wellnessbereiche.

Gäste bleiben fast eine Woche

Im Durchschnitt blieben Bad-Füssing-Urlauber im Jahr 2023 sechseinhalb Tage (2022: 6,7 Tage) und damit deutlich länger als Gäste in anderen deutschen Heilbädern. In diesem Jahr werden in Bad Füssing 1,5 Millionen Euro in das Kultur- und Unterhaltungsprogramm investiert. "Mit zahlreichen Veranstaltungen wie den Gesundheitswochen im Frühjahr, dem zweiten ‚magic blue Open Air‘ im August, dem Kulturfestival und dem Winterzauber wollen wir unseren Gästen auch in diesem Jahr Reiseanlässe für Bad Füssing bieten", sagt Tourismusmanagerin Leipelt.

