Bad Füssing befürchtet "Abfluss" von Badegästen über die Grenze

1,6 Millionen Besucher zählt der grenznahe Kur- und Thermenort Bad Füssing in Normaljahren – mit der Coronakrise ist der Betrieb praktisch zum Erliegen gekommen. Man hoffe auf Signale seitens der deutschen Politik. "Wenn unsere Thermen geschlossen bleiben, werden trotz offener Hotels kaum Gäste kommen", sagt Bad Füssings Bürgermeister Tobias Kurz. Dass voraussichtlich ab Ende Mai Österreichs Thermen wieder öffnen dürfen, habe angesichts der Konkurrenzsituation erhebliche Auswirkungen. "Wenn die bayerischen Thermen geschlossen bleiben, würde gerade für uns in der Grenzregion ein enormer Wettbewerbsnachteil entstehen – weil viele unserer potenziellen Gäste dann auf die nahegelegenen Bäder in Oberösterreich ausweichen", so der Bad Füssinger Bürgermeister.

Aktuell herrscht in der Füssinger Thermenlandschaft gähnende Leere: 4500 Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt am Thermentourismus, 16.000 Gästebetten stehen leer, heißt es aus Füssing. Der "Corona-Lockdown" habe Bad Füssing zur Unzeit getroffen. Unter dem Motto "Bad Füssing erfindet sich neu" haben Kommune, öffentliche Hand, Thermenbetreiber, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe mehr als eine Viertelmilliarde Euro in Infrastruktur investiert. "Wie all das Investment wieder verdient werden soll, steht in den Sternen."