Heiß, hügelig, heiter. So hat Ernst Bachmaier die Paracycling Weltmeisterschaft auf der Formel1-Strecke im portugiesischen Estoril erlebt. Der Tarsdorfer ging dort zunächst in der Klasse H1 im Einzelzeitfahren an den Start. Mit Rang acht blieb er hinter seinen Erwartungen zurück, weiß aber, woran es lag: "Bei diesen Rennen muss man sich die Kraft gut einteilen. Das ist mir nicht so recht gelungen, deshalb ist mir der Saft ausgegangen", analysiert der 50-Jährige.