Mit einem Notendurchschnitt von 1,4 absolvierte Alfred Svoboda am 22. April dieses Jahres seinen Bachelor in "Historische Kulturwissenschaften" an der Universität Passau. Für seine Bachelorarbeit bekam der 69-Jährige sogar die Note 1,0. Vorgehabt zu studieren, hatte er immer schon. Mit dem Abschluss des Studiums erfüllte sich der Münzkirchner nun einen Lebenstraum.

Geboren ist der gläubige Christ in Linz. In seinem Leben hat er bisher schon viele Sachen ausprobiert. Er machte eine kaufmännische Ausbildung, war jahrelang als Innenarchitekt und Designer tätig, gab Kreativunterricht an Schulen, veröffentlichte ein Märchenbuch und war immer wieder journalistisch tätig, unter anderem für die Welt der Frau. Was dabei immer gleich geblieben ist? Seine Leidenschaft für geschichtliche Themen. "Durch meinen Geschichtslehrer an der Hauptschule wurde mein Interesse an geschichtlichen Themen geweckt. In seinem Unterricht hatte man das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Dies kommt bei Lehrern nur selten vor", sagt Alfred Svoboda.

Alter war nie ein Problem

Sein Studium begann der Innviertler in Linz, allerdings war ihm das Pendeln irgendwann zu anstrengend. Deshalb wechselte er nach Passau. Dort interessierten ihn vor allem die Themen Altgeschichte, osteuropäische Geschichte und Kunstgeschichte. Auch von den Professoren in Passau war der 69-Jährige begeistert. "Ich habe während dieser Zeit gute Erfahrungen gemacht. Die Professoren und die jüngeren Studenten haben mich gut aufgenommen und waren sehr nett zu mir. Die jungen Studenten hatten nie ein Problem damit, dass ich schon älter bin. Ich habe für mein Studium vielleicht etwas länger gebraucht als die Jungen, aber beim Lernen habe ich mich noch nie schwer getan, auch als Kind nicht", sagt Svoboda.

Auch seine Bekannten hätten die Entscheidung, zu studieren, akzeptiert – doch Bestätigung suche er ohnehin nicht. "Ich habe das nur für mich selbst gemacht", sagt der Münzkirchner, der sich dann doch an ein negatives Erlebnis erinnert. "Meine zweite Russisch-Professorin an der JKU Linz konnte nicht so gut damit umgehen, dass ich noch studiere. Allerdings ist es in Russland generell nicht wirklich erwünscht, in diesem Alter noch zu studieren."

Mit seinem Bachelor in "Historische Kulturwissenschaften" stehen ihm jetzt Tätigkeiten in Archiven und Bibliotheken, der Erwachsenenbildung, bei Medien sowie im Tourismussektor und Museen offen. In welche Richtung es gehen soll, weiß Alfred Svoboda derzeit noch nicht. Fest steht aber, dass er unbedingt selbst publizieren möchte. "Vielleicht schreibe ich ein weiteres Märchenbuch", sagt der Innviertler. Außerdem könne er sich vorstellen, eine Privatschule zu eröffnen – mit einem alternativen Lehrplan. "Junge Menschen müssen Dinge lernen, die sie fürs Leben brauchen. Natürlich sind Fächer wie Mathematik und Physik wichtig, aber dazwischen gibt es noch viel mehr. Gerade in Zeiten wie diesen sind Kenntnisse über den Anbau von Lebensmitteln, das Herstellen von Kleidung und Naturmedizin genauso wichtig", ist Alfred Svoboda, der Ausbildungen zum Heilpraktiker, landwirtschaftlichen Facharbeiter sowie Einrichtungsplaner gemacht und Fächer für Architektur an der Kunstuni Linz belegt hat, überzeugt.

Dem Bildungssystem in Österreich steht er generell sehr kritisch gegenüber. "Es wird im ganzen Bildungsbetrieb zu viel Wert auf Prüfungen gelegt. Ich finde Prüfungen nicht so wichtig, sie werden überbewertet. Schließlich sind sie nur Momentaufnahmen einer Person. Gerade bei Sprachen ist es nicht so entscheidend, die Grammatik exakt zu beherrschen. Es ist viel wichtiger, einfach kommunizieren zu können", sagt Alfred Svoboda. Er selbst wolle zu Lebzeiten mit dem Lernen jedenfalls nicht aufhören. (elha/buttinger)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Münzkirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.