B156 wird weiter saniert, bis September Umleitung

Weil sich bereits Risse in der Asphaltdecke bilden und die Fahrbahn generell nicht so breit ist, wird sie Stück für Stück saniert. Das erfordert gerade von Pendlern und Anrainern viel Geduld, denn mit den Bauarbeiten kehren auch wieder Sperren und Umleitungen zurück. So auch in Moosdorf. Die bestehende Straße wird dort bis zum Unterbauplanum abgetragen und neu aufgebaut. Die Straßenentwässerung wird saniert und neue Gehsteige und Querungshilfen für Fußgänger werden errichtet. Die gesamte Ortsdurchfahrt von Moosdorf soll in den nächsten Jahren saniert werden, die Arbeiten haben Mitte Juli begonnen und bringen eine durchgehende Totalsperre mit großräumiger Umleitung über Feldkirchen bzw. Geretsberg und Franking. Anrainer dürfen bis zur Baustelle zufahren. Die 730.000 Euro teuren Maßnahmen in diesem Stück werden bis September dauern, die derzeitige Verkehrsfreigabe ist mit 11. September geplant. "Die Arbeiten wurden in die frequenzärmere Sommerzeit gelegt, um so die Auswirkungen auf die Alltagsmobilität größtmöglich zu minimieren. Parallel dazu laufen die Planungen für die weiteren Abschnitte der Ortsdurchfahrt", so FP-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner.