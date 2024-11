B156 in Eggelsberg nach halbem Jahr nun wieder befahrbar

Die stark frequentierte B156 im Bezirk Braunau wurde im Bereich der Ortsdurchfahrt Eggelsberg grundlegend saniert, einhergehend mit einer knapp halbjährigen, unangenehmen Sperre für Tausende Pendler. Nun ist die Sanierung abgeschlossen, die Strecke ist in diesem Bereich wieder frei befahrbar. Die B156 ist eine Hauptverkehrsader im Innviertel und wichtige Route für Pendler, Unternehmen und den regionalen Handel. 3,1 Millionen Euro waren für die Sanierungen im Bereich Eggelsberg vorgesehen, die Fahrbahn ist auf 7,5 Meter verbreitert worden. Seit Mai wurden ein neuer Geh- und Radweg errichtet, zwei neue Busbuchten und vier Querungshilfen geschaffen sowie die Straßenentwässerung komplett erneuert.

Zudem wurden mehrere Leitungen, darunter Wasser- und Stromleitungen, angepasst oder neu verlegt. "Die neue Ortsdurchfahrt in Eggelsberg bietet den Bürgern und Verkehrsteilnehmern nun mehr Sicherheit und Komfort und wird langfristig zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen", so Landesrat Günther Steinkellner bei der offiziellen Eröffnung am Wochenende. Die neue Ortsdurchfahrt sei ein großer Gewinn für Eggelsberg, so Bürgermeister Josef Maislinger. "Die Bürger werden langfristig von der erhöhten Sicherheit und Lebensqualität profitieren."

Nach einer fünfeinhalbmonatigen Totalsperre und einer großräumigen Umleitung steht die B156 ab sofort wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Bis Ende November werden noch abschließende Arbeiten durchgeführt, die jedoch den Verkehr nicht mehr beeinträchtigen werden, so das Land.

"Tanzboden" wird saniert

Ein Teil der Tanzbodenstraße – eine zwar kurvige, aber wichtige Verbindung zwischen den Bezirken Ried und Vöcklabruck von Eberschwang nach Ottnang – wird ab sofort saniert. Betroffen ist ein Teilstück zwischen Kilometer 7,65 und 9,35. "Die Modernisierung der L1071 ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum", sagt Landesrat Steinkellner.

Am morgigen Dienstag, 12. November, wird die Straße ab 13 Uhr vollständig gesperrt. Die Sperre der Tanzbodenstraße bleibt bis Freitag, 15. November, 6 Uhr bestehen. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet, wodurch sich die Fahrzeit um bis zu zehn Minuten verlängern kann, so das Land.

