B 148: Unmut der Anrainer wächst weiter

Die Anrainer in Weng machen ihrem Ärger darüber Luft und wollen den Verein "Lebensraum B 148" gründen. Sie haben bereits eine Petition gestartet, die im Gemeindeamt Weng, in der Raiffeisenbank Weng, im Gasthaus Lengauer, in der Mostschänke Stauber und im Hofladen Finsterer unterschrieben werden kann.

Weil auch befürchtet wird, dass die Lärmgrenzen überschritten werden, wurde eine offizielle Lärmmessung beantragt, lassen die Anrainer wissen. Sie verweisen auf das Land OÖ, das die B 148 als jene Straße mit den stärksten Zuwachsraten ausweist. Die durchschnittliche Verkehrsbelastung liege bei mehr als 20.000 Fahrzeugen pro Tag, dafür sei die Straße großteils nicht ausgelegt, argumentieren die Anrainer. Gemeinsam mit ProDialog will der neue Verein Gemeindevertreter bezirksübergreifend zu einem informellen Gespräch einladen.