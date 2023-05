Awards für Revitalisierungen im Bezirk Braunau

Neu gestalteter Innenhof in Braunau öffentlich zugänglich

Mit dem #upperREGION Award wurden Ideen zur Revitalisierung leerstehender Gebäude und brachliegender Flächen in Oberösterreich gewürdigt. Aus Innviertler Sicht als Siegerprojekt hervorgegangen ist die Generalsanierung des Objektes Stadtplatz 34 in Braunau mit Einreicher Baumeister Ernst Tiefenthaler. Vor seiner Generalsanierung von 2021 bis 2022 stand das denkmalgeschützte Haus in Braunau 15 Jahre lang leer.

Dank des zeitgemäßen Nutzungskonzepts mit Geschäften, Büros und Wohnungen sowie der barrierefreien Erschließung des gesamten Objekts wird das Haus heute wieder zur Gänze genutzt. Die Revitalisierung hat 35 Arbeitsplätze auf 950 m² neugestalteter Nutzfläche geschaffen. Herzstücke des Projekts sind der Rückbau und die Neugestaltung des historischen Innenhofes mit Arkadengang samt Begrünung. Dieser Innenhof ist öffentlich zugänglich und wertet damit den Braunauer Stadtplatz auf. Die Planungen sind in engster Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und der Stadtgemeinde Braunau erfolgt.

Ein Anerkennungspreis geht an das Projekt "Gasthaus BRÄU Munderfing" mit den Einreichern Energie Munderfing GmbH und Seminarhaus BRÄU. Das Gebäude im Ortskern von Munderfing stand jahrzehntelang leer, ehe ein multifunktionales Nutzungskonzept dem Leerstand neues Leben einhauchte. Heute findet man darin Gastronomie, Wohnungen, einen Co-Working-Space und das Seminarhaus BRÄU.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper