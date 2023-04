Award für aus Altheim stammenden IT-Leiter der Austrian Power Grid

Der aus Altheim stammende IT-Experte Markus Kasinger hat den österreichischen CIO-Award erhalten. Damit wurden Kasingers Leistungen als Chief Information Officer der Austria Power Grid AG ausgezeichnet, die sich um Österreichs Stromnetzinfrastruktur kümmert.

Der Award würdigt die Arbeit der Innviertlers als IT-Leiter des Netzbetreibers APG zur Sicherung der Stromversorgung Österreichs. Ziel ist das Erreichen der Energiewende bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer sicheren Stromversorgung. Verliehen wurde die Auszeichnung von der IT-Manager-Community Confare.

Kompakt zusammengefasst geht es bei Kasingers Arbeit um die Verhinderung von Cyberangriffen auf unser Stromnetz (Blackout-Gefahr) sowie um die Ermöglichung der Energiewende hin zu einem CO2-neutralen System durch Digitalisierung und Einsatz von IT, ergänzend zur klassischen Elektrotechnik.

Der digitale Spannungsbogen reicht von einer hochverfügbaren, resilienten IT-Infrastruktur über den Betrieb eines hausinternen Security Operation Centers bis hin zur aktiven Unterstützung der Energiewende mit den Bereichen Applications und Data Science.

Die Informationstechnologie wirkt hierbei als unabdingbare komplementäre Disziplin zur Elektrotechnik. Die dynamische Digitalisierung der APG ist die Grundlage dafür, dass die Stromversorgung in Österreich auch in Zukunft stabil bleibt: Die APG als Betreiber des österreichischen Hochspannungsnetzes muss sicherstellen, dass sich Stromversorgung und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt die Waage halten. Dazu bedarf es u. a. präziser Prognosen und Simulationen durch die IT.

Kasinger, seit 2019 IT-Leiter bei der APG, zeigt sich über die Auszeichnung hocherfreut. "Mein Team ist hoch kompetent und hoch motiviert. Nur gemeinsam kann es gelingen, eine der wichtigsten IT-Funktionen des Landes weiterzuentwickeln."

Die APG-Vorstände Gerhard Christiner und Thomas Karall: "Nur mit einer starken Mannschaft kann die sichere Stromversorgung in Österreich gewährleistet werden. Die APG ist stolz, den Gewinner des Awards als Führungskraft im Team zu haben. Wir gratulieren Markus Kasinger."

"Der Award soll auch helfen, unsere Mission noch bekannter zu machen, um die besten Köpfe anzuziehen, damit wir alle eines Tages gemeinsam stolz auf ein CO2-neutrales und weiterhin zuverlässiges Energiesystem in Österreich blicken können", sagt der aus Altheim stammende Markus Kasinger. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3400 Kilometern, 733 Spezialisten sind damit beschäftigt.

