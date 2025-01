Autounfall in Schärding: Pkw-Lenker verletzt

Um 2.41 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schärding und St. Florian am Inn zu einem Verkehrsunfall in der Max-Hirschenauer-Straße gerufen. Als sie am Unfallort eintrafen, war der Fahrzeuglenker bereits aus dem demolierten Autowrack befreit worden und wurde von Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz ins Klinikum Schärding gebracht.

Das Auto war am Dach zu liegen gekommen, Teile des Fahrzeugs und von Gartenzäunen, Verkehrsspiegeln und zweier Straßenlaternen lagen auf mehr als 80 Metern auf der Fahrbahn verteilt. Da es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein Hybridauto handelte, kontrollierte die Feuerwehr laufend die Temperatur mit einer Wärmebildkamera. Die Batterie reagierte nicht.

Straßenbeleuchtung konnte rasch wieder hergestellt werden

Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, konnte die Feuerwehr mit einem Kran des Schweren Rüstfahrzeugs das Fahrzeug bergen und die Fahrbahn reinigen. Das Fahrzeuge wurde auf einem Parkplatz für den Abschleppdienst abgestellt. Bei dem Unfall wurden auch zwei Straßenlaternen umgeknickt, die durch den Bereitschaftsdienst der Stadtgemeinde abgeklemmt und gesichert wurden. So konnte die Beleuchtung rasch wieder aktiviert werden.

