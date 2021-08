Autorin Roswitha Zauner verstorben

Die gebürtige Peuerbacherin hatte die Handelsschule in Linz besucht, danach folgten Aufenthalte in London, Rom, Wien und Obergurgl / Tirol. Seit 1965 lebte Roswitha Zauner als freischaffende Schriftstellerin gemeinsam mit dem Autor Friedrich Ch. Zauner in Rainbach bei Schärding. In den letzten 15 Jahren hat sie als wichtige organisatorische und gestalterische Kraft bei den Theaterproduktionen der Rainbacher Evangelienspiele mitgewirkt. Überregional bekannt wurde Roswitha Zauner für ihre Gedichte "Meine Liebe – Mein Land" (1978) und "Wenn ich deine Honda wäre" (1983) sowie ihre Bücher, Hörspiele und Theaterstücke für jugendliches Publikum und junge Erwachsene, z. B. "Willibald Wurm" (1992), "Oskar legt ein Ei" (1994), "Valerian hat die Magie" (2004). Ausgezeichnet wurde sie 1985 unter anderem mit dem Landeskulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur gemeinsam mit ihrem Mann – als erstes und einziges Ehepaar in der Geschichte der Landeskulturpreise bisher. Landeshauptmann Thomas Stelzer würdigte sie als "starke literarische Stimme Österreichs".