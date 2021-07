Autor mit neuen Jagderzählungen

Humorvoll, aber diesmal auch nachdenklich nähert sich Seitner dem Thema in seinen "Neuen Jagderzählungen". Der Autor entwickelt seine Figuren, gibt ihnen Raum. Die Erzählungen seien von dem Respekt und der Idee eines sorgsamen Umgangs mit der Natur – vor allem mit dem Lebensraum Wald und den darin lebenden Tieren – geprägt.

Die neuen Jagderzählungen sind, wie der erste Band, Geschichten von der Jagd und all dem, was rundherum passiert. Da trifft der passionierte Jäger auf skeptische Jagdgegner, verirrte Joggerinnen oder tschechische Jagdpräsidenten. Da wird gelacht, gefachsimpelt und viel Jägerlatein ausgetauscht. Es ist auch ein nachdenkliches Buch eines Jägers, der ein Jägerleben lang gesehen hat, wie der Mensch den Lebensraum der Tiere – und damit letztlich den eigenen – immer weiter einschränkt. Das Buch ist im Buchhandel, in Ried bei Dim oder auf Amazon erhältlich.