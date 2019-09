Die Feier zu ihrem 95. Geburtstag hat sich Susanne W. anders vorgestellt. Nicht die Feier, denn die war schön, sondern die Rahmenbedingungen. Susanne W. sitzt in einem breiten Spezialrollstuhl. Ihren Geburtstag sollte sie aber trotzdem nicht nur im Altenheim feiern, sondern auch in einem Simbacher Gasthaus, so der Plan ihrer Familie. Also organisierte sie auch einen Transport, denn der breite Rollstuhl hat nicht in jedem Wagen Platz.