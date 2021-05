Automatisierungs-Profis umfirmiert

Seit 2012 ist die Mettmacher Firma "VAP Gruber Automations GmbH" Teil der Wintersteiger Gruppe mit Sitz in Ried. Nun wurde das Unternehmen auf "VAP-Wintersteiger GmbH" umfirmiert, Hauptsitz der Firma mit rund 40 Mitarbeitern bleibt Mettmach. In der Gruppe ist VAP-Wintersteiger Spezialist für Anlagenbau und Automatisierung.

Zu den Kunden gehören industrielle Produktionsbetriebe ebenso wie Unternehmen aus den Branchen Holz und Bau. Von der Machbarkeitsstudie bis zur Fernwartung der Gesamtanlage realisiere VAP-Wintersteiger Automatisierungslösungen für Fenster-, Parkett-, Möbel-, Plattenfertigung und Großsägewerke. Auch Spezialaufgaben wie Transportsysteme, Ultraschall-Prüfanlagen, Gussteil-Rohbearbeitung, Palettierung, Wärmebehandlung, Verpackung, Teilekennzeichnung und -rückverfolgung gehören zum Kompetenzspektrum. Mit dem neuen Firmennamen zeige man die starke Verflechtung der beiden Unternehmen, mit dem Slogan "World of Woodtech" präsentiere die Gruppe künftig ihre gebündelte Holzkompetenz: Neben VAP-Wintersteiger gehören der Sägeblattspezialist Wintersteiger Sägen GmbH in Arnstadt/Thüringen und seit 2019 die Serra Maschinenbau GmbH in Rimsting/Bayern als Hersteller von mobiler und stationärer Sägewerkstechnik dazu. Mit den Sägemaschinen für den präzisen Holzdünnschnitt in Ried richte der Konzern ein breites Angebot an die Holzindustrie: von Sägeblatt, Sägewerken und Dünnschnittsägen über vollautomatische Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Optimierung der Produktion durch kundenspezifische Automatisierungslösungen. Wintersteiger beschäftigt insgesamt mehr als 1000 Mitarbeiter.