Autolenkerinnen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Eine 37-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 22:20 Uhr mit ihrem Auto auf der regennassen B 156 Richtung Handenberg. Aus noch unbekannter Ursache stieß der Wagen auf einem übersichtlichen, geraden Straßenstück frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Braunau.

Beide Lenkerinnen wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Notarzt versorgte die verletzten Frauen, ehe sie in das UKH und das LKH Salzburg gebracht wurden. Bei dem Unfall traten aus den Fahrzeugen Öl und andere Flüssigkeiten aus. Die Unfallstelle war während der Aufräumarbeiten zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Handenberg, Braunau, Neukirchen an der Enknach, St. Georgen am Fillmannsbach und Eggelsberg.