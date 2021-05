Autolenker kam von der Straße ab und überschlug sich

Der Mann war am Abend auf der L 503, der Oberinnviertler Straße von Gunderstshausen kommend unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Straße abkam und in einen Wasserdurchlass prallte, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Traunstein geflogen.