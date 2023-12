Autofahrerinnen kollidierten auf Kreuzung im Innviertel

Am Donnerstag um 12.30 Uhr lenkte eine 45-Jährige aus dem Bezirk Ried ihren PKW auf der L1145 in Richtung St. Marienkirchen bei Schärding. Ihr Kleinkind hatte sie mit an Bord - entsprechend gesichert, berichtet die Polizei. Zur selben Zeit fuhr eine 37-Jährige aus Schärding ihren Pkw in die Gegenrichtung. Auch sie hatte ihr Kind dabei, ebenfalls richtig gesichert, wird seitens der Polizei betont.

Als die 45-jährige Frau nach links in Richtung Andorf einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der 37-Jährigen kam infolge in einer Wiese zum Stehen. Das Auto der der 45-jährigen Frau wurde gegen einen in der Nähe stehenden Linien-Bus geschleudert.

Die beiden Unfalllenkerinnen und ihre Kinder wurden von der Rettung erstversorgt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

