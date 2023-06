Autofahrerin starb nach Kollision mit Lkw in Tumeltsham

Die Frau war gegen 20 Uhr Richtung Hohenzell unterwegs. Als sie in die B141 einfuhr, geriet der Pkw über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sattelschlepper. Die 36-jährige Autofahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer (31) aus Moldawien erlitt einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus nach Ried gebracht. Sowohl der Pkw als auch der Lkw seien schwer beschädigt worden, heißt es im Polizeibericht.

