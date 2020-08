Autolenkerin rammte Motorradlenker

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Freitag gegen 9.25 Uhr auf der L516 im Gemeindegebiet von Raab Richtung Zell an der Pram. Dabei fuhr sie auf einen 54-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Schärding auf, der sein Fahrzeug angehalten und sich zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Der 54-Jährige kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Wels geflogen, wie die Polizei berichtet.