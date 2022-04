Vorrang verletzt: Autofahrer übersah Motorradfahrer

Der Motorradfahrer aus dem Bezirk Schärding fuhr gegen 14.30 Uhr in Waldkirchen am Wesen auf der Roßgatternstraße. Zur gleichen Zeit wollte ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Auto vom Güterweg Oberngrub kommend die Roßgatternstraße geradeaus in den Güterweg Atzersdorf überqueren, wobei er den bevorrangten Motorradfahrer übersah, in die Kreuzung einfuhr und es zur Kollision kam.

Der 45-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen. Der Autofahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt.