Autofahrer ohne Führerschein krachte gegen Baum

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Braunau hatte auf der Lamprechtshausner Landesstraße B156 die Kontrolle über seinen Audi verloren und war im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) von der Fahrbahn abgekommen. Der Innviertler, der keinen gültigen Führerschein besitzt, krachte mit dem Pkw frontal gegen einen Baum.

Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Braunau gebracht, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Am Audi entstand Totalschaden. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Burgkirchen und Neukirchen an der Enknach an.