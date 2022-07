Autofahrer löste Blumentopfbrand aus

Kurz vor Mitternacht wurde in der Nacht auf Mittwoch die Polizei in Mattighofen (Bez. Braunau) zu einem Wiesenbrand beordert. Dort eingetroffen, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es brannte allerdings keine Wiese, sondern ein betonierter Blumentopf neben der B147, direkt vor der Feuerwehrstation. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Es wird aber vermutet, dass ein Autolenker im Vorbeifahren einen Zigarettenstummel rausgeworfen haben dürfte und dieser den Brand verursacht hat. An umstehenden Fahrzeugen entstand kein Schaden und verletzt wurde auch niemand.