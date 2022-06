Autobahnsperre bringt Region Belastungsprobe

Kurz, aber folgenschwer: Die in nächster Zeit wohl größte Verkehrsbelastung in der Region steht mit Baumaßnahmen auf der bayerischen Autobahn A94 ins Haus – der Ausbau der Anschlussstelle Pocking zum Autobahnkreuz macht an diesem Wochenende eine Totalsperre auf der A3 und in weiterer Folge des angrenzenden Stücks der Innkreis-Autobahn erforderlich.