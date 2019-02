Autobahnausbau: Experten legen sich für Simbach auf die "Bahntrasse" fest

SIMBACH / BRAUNAU. Mit Ausbau der A94 erhält Bezirk Braunau Zugang zu Autobahn.

Hier soll die A94 durch Simbach gebaut werden – samt Tunnel, der hinter Kläranlage enden soll. Bild: Geiring

Die in Bau befindliche bayerische Autobahn A94 rückt von München immer näher nach Simbach heran – und damit zum Bezirk Braunau. Läuft alles nach Plan, dann ist die Autobahn ab 1. November 2019 von Marktl aus – knappe 15 Kilometer von der Stadt Braunau entfernt – durchgehend bis München befahrbar. Nun ist eine Vorentscheidung für die Trassenführung in Braunaus Nachbarstadt Simbach präsentiert worden.

In der jüngsten Simbacher Stadtratssitzung wurden nämlich die Ergebnisse der Voruntersuchung der Autobahndirektion Südbayern für die künftige Autobahntrasse durch Simbach bekannt gegeben. Baudirektor Stefan Pritscher erläuterte, dass die A94 entweder auf der aktuellen B12-Trasse oder über die sogenannte Bahntrasse durch einen Tunnel durch die Stadt geführt werden sollte.

Nach zahlreichen Voruntersuchungen habe man sich nun auf die Trasse entlang der ehemaligen Eisenbahnverbindung von Simbach nach Pocking festgelegt. Laut Pritscher sind bei der 5750 Meter langen Bahntrasse zwei Anschlussstellen geplant. Zwischen den Abfahrten Simbach-West und Simbach-Ost lägen dann zwei Tunnel mit einer Länge von 1200 beziehungsweise 250 Metern.

Zudem ist auf Höhe der Kreuzberger Siedlung eine 200 Meter lange Einhausung geplant. Bei dieser Trassenfestlegung durchschneidet die Bahnlinie allerdings auch ein Wasserschutzgebiet von 1200 Metern Länge und ein Areal mit Bodendenkmälern, was aber letztlich zu keiner Negativbewertung geführt habe.

Als problematisch bezeichnete Pritscher die Autobahnvariante entlang der B-12-Trasse. Besonders der Bau unter beengten Verhältnissen und unmittelbar zu Wohnanlagen würde eine besondere Herausforderung darstellen, so der Experte: Ungefähr gleich belaufen sich die Kosten der beiden Varianten, allerdings könne man bei der Bahntrasse unter wesentlich besseren Bedingungen bauen, als dies bei der B-12-Trasse aufgrund des bestehenden Verkehrs möglich sei.

Für die Bahntrasse habe auch der eindeutige Planungsauftrag des Verkehrsministeriums gesprochen, da mit der B-12-Trasse nur ein "engerer" Ausbau mit Einhausungen erfolgen könne.

Zudem hätte die Variante den Nachteil, dass im Simbacher Westen Richtung Kirchdorf Naturschutzgebiete berührt würden, was bei der Bahntrasse nicht der Fall sei, wie es seitens der Experten heißt. Läuft alles nach Plan, dann könnte der Vorentwurf 2022 zur Genehmigung vorliegen.

Bedeutend für Bezirk Braunau

Die Bedeutung des Ausbaus der A94 unterstrich Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher bereits im November: "Die A94 hat für die Stadt und den Bezirk Braunau eine sehr große Bedeutung, weil es im Endeffekt der längst überfällige Autobahnanschluss an das europäische Autobahnnetz ist."

Nach der Fertigstellung der gesamten Autobahn habe Braunau dann in unmittelbarer Nähe einen Autobahnanschluss, was auch ein wesentlicher Standortwettbewerb für die ansässigen Firmen in Braunau und Simbach sein werde, so Waidbacher zu den OÖN.

