Auto überschlug sich: 2 Innviertler bei Unfall auf der B148 verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 14:30 Uhr auf Höhe der Ortschaft Katzenberg im Gemeindegebiet von Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried): An der Kreuzung der B148 mit dem Güterweg Nonsbach kollidierten zwei Pkws, gelenkt von einer 88-Jährigen und einem 40-Jährigen, frontal.

Die betagte Innviertlerin, die auf dem Güterweg in Richtung Altheimer Straße fuhr, dürften den bevorrangten Pkw des 40-Jährigen, der auf der B148 in Richtung Altheim unterwegs war, übersehen haben. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich das Auto des Mannes überschlug und in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Videoaufnahmen zeigen die Unfallstelle:

Beide Lenker wurden so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden mussten. Der alarmierte Rettungshubschrauber konnte die Unfallstelle aber ohne Eingriff verlassen, hieß es von den Einsatzkräften. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Katzenberg und St. Georgen an.

Lokalisierung: Der Unfall passierte in der Ortschaft Katzenberg

