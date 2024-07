Auto touchierte Rennrad: 31-Jährige bei Unfall in Eggelsberg verletzt

Der Rettungshubschrauber stand am Montag um die Mittagszeit im Gemeindegebiet von Eggelsberg (Bezirk Braunau) im Einsatz: Bei einem Verkehrsunfall war eine 31-jährige Rennradfahrerin verletzt worden.

Die junge Frau war auf der L503 in Richtung Aschau unterwegs, als es gegen 12:25 Uhr auf Höhe der Ortschaft Weilbuch zu dem Unfall kam. Aus ungeklärter Ursache touchierte ein nachkommender Pkw, gelenkt von einem 52-jährigen Innviertler, das Rennrad. Die 31-Jährige kam zu Sturz. Sie wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

