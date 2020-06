Auto stürzte in Werkstatt auf 28-Jährigen

Für die Arbeiten am Fahrzeug hatten er und ein 45-jähriger Freund den Haken eines Werkstattkranes an der Öse des Motorblockes befestigt. Der 28-Jährige hatte sich gerade unter den Pkw gelegt, als die Öse riss und das Auto auf ihn stürzte. Er wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Braunau gebracht.

