Auto stürzte in Bach: Beifahrerin starb

Es herrschten winterliche Fahrverhältnisse, als kurz nach ein Uhr früh ein 60-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Braunau mit seinem Wagen im Bereich der Moosstraße von der Fahrbahn abkam. Als der Mann in einer Rechtskurve eine Brücke überquerte, kam er links von der Straße ab, der Wagen stürzte in den Bach und kam auf dem Dach zum Liegen.

Fahrer konnte sich befreien

Der 60-Jährige konnte sich noch selbst aus dem umgestürzten Wagen befreien. Die 54-jährige Beifahrerin befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Auto. Ein Ersthelfer verständigte unmittelbar darauf die Einsatzkräfte und versuchte, gemeinsam mit einer Polizistin, die Frau aus dem Wagen zu holen. Doch alle Versuche, die Türen zu öffnen oder die Scheiben einzuschlagen, scheiterten.

Mit Sommerreifen unterwegs

Die Feuerwehr konnte den Wagen schließlich gegen 1:50 Uhr bergen, doch für die Frau kam diese Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 54-Jährigen feststellen. Der Unfalllenker wurde von den Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Sonntag früh mitteilte, war der Unfallwagen mit Sommerreifen ausgestattet.

Mehrere schwere Unfälle

Der Wintereinbruch hat am Wochenende zu zahlreichen schweren Unfällen auf Österreichs Straßen geführt. Wie berichtet, kam eine Frau bei einer Frontalkollision in St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten) ums Leben. In Oberösterreich wurden zudem mehrere Teenager verletzt.

