Auto mit betrunkenen Insassen krachte in Kirche

Gegen 2.50 Uhr ist es zu dem schweren Unfall in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) gekommen. Der Pkw war links von der B142 abgekommen und gegen die Heiligengeistkirche gekracht. Daraufhin drehte sich der Wagen um die eigene Achse und kam auf der Straße zum Stillstand. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, standen ein 21-Jähriger und der Zulassungsbesitzer (23) neben dem Wrack. Niemand von ihnen will am Steuer gesessen haben. Sie gaben an, dass sie nicht wüssten, wer der Lenker war. Der Unbekannte sei geflüchtet. Alkotests bei den Insassen ergaben 1 und 1,84 Promille. Die Rettung brachte den Jüngeren ins Krankenhaus, auch der 23-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Eine Erstversorgung von den Sanitätern des Roten Kreuzes lehnte er aber ab.

Zum Absichern und Reinigen der Unfallstelle stand außerdem die Freiwilligen Helfer der Feuerwehr Mauerkirchen im Einsatz. Durch den Aufprall sind auch Schäden an der Kirche entstanden, die Höhe muss noch ermittelt werden. "Weitere Erhebungen werden geführt", hieß es am Freitag von der Landespolizeidirektion.