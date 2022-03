Auto krachte gegen Moped: 16-Jährige verletzt

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Hallein fuhr kurz vor 7 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Burgkirchen auf dem Güterweg Oberseibersdorf Richtung Oberseibersdorf. Zur selben Zeit lenkte eine 16-Jährige aus dem Bezirk Braunau ihr Kleinkraftrad auf dem Güterweg Richtung Meinharting. In einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.