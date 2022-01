Auto geriet in Carport plötzlich in Vollbrand

Der Autobesitzer aus Waldzell hatte sein Fahrzeug laut Polizei in einem Carport eines Hauses in Mettmach abgestellt. Gegen 12 Uhr bemerkte ein dort wohnhafter 36-Jähriger den Vollbrand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen, der Pkw wurde aber völlig zerstört. Durch die Hitze wurde ebenso ein Rasenmäher und eine gegenüber liegende Fensterscheibe zerstört. Das Carport erlitt ebenso erheblichen Schaden. Die Brandermittlung wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksbrandermittler und der BVS durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.