Auto geriet auf der Autobahn in Vollbrand

Unmittelbar vor der Anschlussstelle in Pocking kam es laut Verkehrspolizei Passau aufgrund eines technischen Defekts zu einem Funkenflug im Motorraum. Aus diesem Grund geriet das Fahrzeug in Brand. Glücklicherweise konnten sich die beiden Insassen in Sicherheit bringen, sie blieben unverletzt.

Die alarmierten Feuerwehren konnten trotz intensiver Löscharbeiten ein Ausbrennen des Autos nicht verhindern. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 35.000 Euro. Für die Löscharbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Österreich kurzfristig gesperrt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.