Mutter rettete dreijährigen Sohn aus brennendem Auto

Die Frau bemerkte während ihrer Fahrt um 12.00 Uhr auf der Wiesenberger Straße in Taiskirchen (Bezirk Ried) einen seltsamen Geruch im Pkw. Als sie ausstieg und nachschaute, hatte der Motorraum bereits Feuer gefangen. Sie holte ihren Sohn aus dem Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

24 Mann von zwei Feuerwehren standen im Einsatz, um das inzwischen voll in Flammen stehende Auto zu löschen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Beamte stellten keine Anzeichen von Fremdeinwirkung oder Brandstiftung an dem Pkw fest. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben, so die Polizei. Mutter und Sohn blieben unverletzt. Die Straße wurde nach zwei Stunden Lösch- und Aufräumarbeiten wieder frei gegeben.