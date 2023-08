Ehepaar rettete sich auf A8 aus brennendem Auto

Ein 48-jähriger Kroate fuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Auto auf der Innkreisautobahn A8 Richtung Suben. Am Beifahrersitz saß seine Gattin. Der Mann fuhr im Gemeindegebiet von Peterskirchen (Bez. Ried im Innkreis) am rechten Fahrstreifen, als er sein Auto anhalten musste, weil er keine Motorleistung mehr hatte. Unmittelbar danach entstand im Motorraum ein Brand mit starker Rauchentwicklung, der in kürzester Zeit in einen Vollbrand überging. Der Lenker und seine Gattin konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Feuerwehren löschten den brennenden Pkw. Während der Löscharbeiten musste die A8 gesperrt werden.

